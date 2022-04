Dálnice D35 v úseku Janov-Opatovec na Svitavsku má stavební povolení

V Pardubickém kraji je v provozu první úsek dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Časů od sklonku loňského roku. Navazující část do Ostrova by měla být v provozu koncem tohoto roku. Další části směrem na východ jsou v přípravě, úseky Ostrov - Vysoké Mýto a Vysoké Mýto - Džbánov plánují silničáři otevřít v roce 2026. Následovat budou patrně v roce 2027 úseky Džbánov - Litomyšl a Litomyšl - Janov a z Opatovce do Starého Města řidiči budou jezdit nejspíš v roce 2028.