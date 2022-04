Divadlo Pardubice uvedlo černou komedii z prostředí vysoké politiky Mimo záznam

Prvotním impulzem pro napsání hry z prostředí politiky bylo pro autora rozhořčení z toho, co denně četl v novinách a slyšel ve zprávách. „Narodilo se to z čistého naštvání, vzteku. Postupně ale ve mně narůstala chuť se tomu chechtat, protože jinak jsem byl jen bezmocným človíčkem, který nadává doma v obýváku a neví, co s tím. Když jsem začal psát dialogy a těm lidem, co jsou v politice nahoře, jsem se mohl smát, uvolňoval jsem se a cítil se svobodnější,“ uvedl Novotný.