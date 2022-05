Dvě muzea na Chrudimsku oslaví společně 50 let existence

Chrudimské oslavy zahrnují novou výstavu, křest publikace o historii muzea i celodenní festivalový program po celém městě, jenž by měl přilákat nejen turisty, ale i místní obyvatele, kteří do muzea moc nechodí, řekla na společné tiskové konferenci obou institucí ředitelka loutkářského muzea Simona Chalupová.

„Je to dobrá příležitost, jak říct místní veřejnosti, že je dobré do muzea občas zajít, protože se určitým způsobem proměňuje. Není stále stejné, zážitek který měli kdysi, bude úplně jiný. Je to úmysl nedělat oslavu pro V.I.P. hosty, ale opravdu pro co nejširší veřejnost,“ uvedla Chalupová.