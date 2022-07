Muzeum v České Třebové chce od září nabízet zájemcům vyjížďku velorexem

Lidé se v něm budou moci projet pouze s řidičem, zatím jen o víkendech. „Chystáme rezervační systém, zatím po telefonu, později bychom jej spustili přes web. Nabízely by se určité časy a návštěvníci by si rezervovali, který by jim vyhovoval. Řidiči by tam byl potom na objednávku,“ uvedla ředitelka muzea Jana Voleská.