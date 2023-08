Muzeum v Moravské Třebové zavře na konci srpna, připravuje se na modernizaci

Stavební práce začnou na jaře příštího roku, mezitím muzeum přestěhuje své expozice. ČTK to řekl místostarosta Václav Dokoupil (KDU-ČSL). Městské muzeum je od roku 1958 kulturní památkou.

„Teď probíhá dokončování prováděcí dokumentace pro provedení stavby. Výběr stavební firmy bude následovat. Nejpozději v březnu 2024 začnou stavební práce. Modernizace muzea bude stát 89 milionů korun, z toho dotace bude 68 milionů korun. Částka 89 milionů korun je pro nás maximální, náklady by neměly být vyšší,“ řekl Dokoupil.

Muzeum sídlí v neorenesanční budově z roku 1906, která od svého počátku sloužila pro muzejní účely. Stavbu město zaplatilo z daru amerického průmyslníka Ludwiga Vinzenta Holzmaistera, který se v Moravské Třebové narodil. Muzeum mělo primárně schraňovat předměty, které Holzmaister získal na svých cestách po východní Asii a severní Africe. Jeho sbírka je v muzeu dodnes.

Současné potřeby muzejních budov jsou jiné. Modernizace má zlepšit expozice a zaměří se na zabezpečení objektu, požární bezpečnost, bezbariérový přístup, nové rozvody silnoproudu a slaboproudu, rekonstrukci podlah a toalet, výměnu radiátorů a tepelného zdroje. Vše by mělo být hotové v roce 2026.

„Doteď tam není výtah, žádné plošiny, je to velký problém pro handicapované lidi, pro kočárky. Hlavní změnou budou expozice, budou zcela nové, budou mít zcela jiný koncept, jinou vizuální identitu. My si o do toho slibujeme, že se zvýší návštěvnost. Když už muzeum propagujeme, bude mít co nabídnout,“ uvedl místostarosta.

Sbírkové předměty zůstanou v depozitáři, jako jediné zůstanou v muzeu i během oprav. Další vybavení muzea se přestěhuje do náhradních prostor, které připraví město. Stálé expozice moravskotřebovská instituce zapůjčí do jiných muzeí. Holzmaisterova sbírka orientálních předmětů bude v Uherském Brodě. Do muzea v Kutné Hoře by se měla stěhovat egyptská expozice.

„Během roku 2024 bude stále expozice rozdělená na dvě části a měla by být na dvou místech. Je to rozhodně lepší řešení, než expozice dávat na dva roky do depozitáře, proto jsme hledali muzea, která by o ně měla zájem,“ řekla ČTK vedoucí muzea Monika Marhounová.