Opravy bytů v Husově v Pardubicích kvůli rostoucím cenám podraží na dvojnásobek

Byty by mohly být k dispozici od podzimu. Nastěhují se do nich váleční uprchlíci z Ukrajiny. „Sejde se kvůli tomu ve čtvrtek mimořádná rada, potom to bude schvalovat tentýž den zastupitelstvo. Bude kolem toho určitě diskuze, protože je to hodně peněz, ale nepředpokládám, že bychom to neschválili,“ řekl náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).