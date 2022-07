Pardubice chtějí nechat udělat posudky mostu Kapitána Bartoše přes Labe

Při dynamickém posudku se most řízeně zatěžuje a měří se jeho reakce. Podle výsledků lze usoudit, v jakém stavu je konstrukce. Mostovka pochází z roku 1882. Most stál původně u zdymadla, později byl převezen na současné místo. „To, že ještě dnes funguje, je zázrak. Nikdy asi nebyl koncipovaný na to, že po něm budou jezdit taková vozidla jako dnes, bylo to vlastně mostní provizorium,“ uvedl Kvaš.