Pardubice připraví podklady k možnému prodeji části bývalých kasáren Hůrka

V investorské soutěži by město mohlo nabídnout zhruba třetinu areálu o rozloze téměř šest hektarů. Rozhodovat o prodeji se ale bude až po volbách, řekl ČTK náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

„Je to jeden z brownfieldů města, který je územním plánem vyčleněn pro výstavbu bytů. Tentokrát by se neprodávalo celé území, ale jen jeho část. Nabídla by se developerovi, aby tam mohl postavit co nejvíce bytů. Čím bude větší dostupnost bydlení, tím budou i cenově dostupnější,“ uvedl Kvaš.

Vedení města také schválilo, aby byl zpracován soudní odhad ceny pozemků. O koncepci přípravy prodeje části pozemků na Hůrkách budou jednat zastupitelé na svém zasedání v září, posledním před komuálními volbami.

Podle Kvaše by mělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před vjezdem do areálu na křižovatce se silnicí do obce Spojil vybudovat kruhový objezd. Levá část území od vstupu by byla určena pro byty, pozemky vpravo pro budoucí potřeby města.

Opoziční Piráti vloni navrhovali, aby se bývalé kasárny raději využily pro lehký průmysl a pro bytovou výstavbu se hledaly plochy spíše ve městě. Na Hůrky by se podle nich mohl z centra přestěhovat například podnik Kávoviny nebo pekárna nebo by tam mohlo být centrum zpracování odpadu. Prázdné pozemky ve městě by podle nich byly pro stavbu bytů vhodnější. Stavět v bývalých kasárnách byty bez občanské vybavenosti a rozšíření linek MHD považují za nevhodné řešení. Vedení města oponovalo, že pokud se z Hůrek stane oblast pro bydlení, potřebné služby a podmínky město zajistí.

Pardubice v minulém desetiletí musely soutěž na prodej bývalých kasáren několikrát zrušit. Zájemci udělali ve svých nabídkách chyby a podmínky tendru nesplnili. Před hospodářskou krizí, v roce 2007, o pozemky usilovala společnost Eube, která tam chtěla stavět menší sídliště. Po opětovném ekonomickém růstu si pozemek za 15 milionů korun chtěla koupit společnost Pernštejn City. Přímý prodej ale zastupitelé dvakrát neschválili. V minulosti se o zástavbu Hůrek také zajímal Dušan Kačmarik z firmy Altis CZ, obecný zájem deklarovala i skupina dalších investorů, v níž figurovala společnost RD Rýmařov. Do soutěže se však nikdo z nich nepřihlásil.