Pardubice připravují analýzu budoucí výstavby v Masarykových kasárnách

Město chce s pomocí developera lokalitu proměnit, aby tam byly byty, komerční zóna s obchody, ale i základní škola a další vybavenost pro obyvatele včetně dostatku zeleně. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Město si zadalo zpracování analýzy, jak by se desetihektarová lokalita měla vyvíjet. Jedním z témat je bytová výstavba, podle zastupitelských klubů by tam měly být také cenově dostupné byty. Analýza navrhne nejvhodnější model.

„Je předběžně navržený průchod územím od parku směrem k S. K. Neumanna, komunikace se stromořadím. Určitě nám jde o to, aby to bylo kvalitní urbanisticko-architektonické řešení. V zadání se promítnou výškové limity, aby to byla monogenní lokalita,“ řekl Rychtecký.