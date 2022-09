Pardubice zadaly mimořádnou prohlídku mostu v Legionářské ulici

Novinářům to dnes řekl Tomáš Urbánek z odboru dopravu magistrátu. Odborná firma bude most hodnotit dva dny, začala dnes. Výsledky městu poskytne do měsíce.

„Chceme mít jistotu, že se nic neděje, je to velká estakáda, vzniká tady velký dopravní uzel. Budování nádražního terminálu se zásobovalo odsud. Zábradlí je tady poničené, je vidět, jak tam něco jeřáb dával dolů. Je to všechno zohýbané, budeme to muset opravit,“ řekl Urbánek.

Odborná firma s mostní prohlížečkou dnes začala pracovat na hodnocení stavu mostu. Četa má plošinu, která umožňuje nahlédnout vysunutým ramenem pod most. Z ní jsou vidět nosné konstrukce, ložiska, pilíře.

„Při mimořádné prohlídce se kontroluje vše, co je odhalené, od mostního svršku, chodníku, vozovky, zábradlí po nosné konstrukce, pilíře, spodní stavbu, jak to terén povoluje,“ řekl Marek Mazura ze společnosti MDS projekt z Vysokého Mýta.

Most je zhotovený z prefabrikovaných nosníků, na most navazuje nájezdová rampa, je to monolitická deska na pilířích. Podle Mazury jde o běžný betonový most, typové konstrukce, postavený v minulém století.

„Máme měřítko na trhliny, metr, kladivo, kontrolujeme dutá místa na konstrukcích, rozevření dilatačních závěrů, pootočení mostních ložisek. V okolí je hodně rozestavených staveb, most zažívá zatížení nákladními auty, to přispívá k degradaci,“ řekl Mazura.

Zpracování zprávy odborné firmě potrvá dva týdny až měsíc, v závěru bude doporučení k opravám pro správce mostu, tedy městu, dodal Mazura.

Mosty dostávají známku od jedničky do sedmičky, nejvyšší číslo je nejhorší stav. Most v Legionářské ulici by mohl mít hodnocení tři až čtyři. Hůře je na tom most v ulici kpt. Bartoše, který má pětku. Mostovka je tam z roku 1882, jeho oprava začne v pondělí. Průjezdný bude jedním pruhem, dopravu budou řídit semafory.

„Tam je velký rozsah oprav, budou se vyměňovat ložiska, musí se nadzvednout most, pokud to půjde, protože je z roku 1882, má to v podstatě za sebou. Komunikace přijde dolů, znovu se zbrousí a postaví. Je tam soubor asi 30 věcí, které je tam potřeba udělat,“ řekl Urbánek.