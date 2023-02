Provoz na mostu kpt. Bartoše v Pardubicích bude kvůli špatnému stavu jednosměrný

Loni tam dvakrát snižoval nosnost. Město bude muset nejspíš postavit most nový.

„Výsledky dynamické zkoušky bohužel nejsou vůbec příznivé. Děláme vše pro to, abychom s ohledem na bezpečnost nejen našich obyvatel nastalý problém co nejdříve vyřešili,“ řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

Chování konstrukce vykazuje značné odchylky od nastaveného numerického modelu. Navíc se liší podle hmotnosti projíždějícího vozidla, zejména v krajních částech mostu. Most je starý, mostovka je z roku 1882. Most původně sloužil u zdymadla, potom byl přesunut do Polabin.