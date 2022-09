ŘSD pokračuje v přípravě výstavby úseku dálnice D35 Džbánov - Litomyšl

V Pardubickém kraji je zprovozněn první úsek D35 Opatovice - Časy, navazující část z Časů do Ostrova chce ŘSD otevřít v prosinci. Další výstavba je rozdělena na úseky Ostrov - Vysoké Mýto včetně tunelu Homole, měl by se začít stavět v roce 2023 a otevřít o tři roky později. Navazující část z Vysokého Mýta do Džbánova chtějí silničáři budovat od roku 2023 a do provozu by měla být uvedena v roce 2026. Pracuje se i na přípravě dalších úseků z Litomyšle na východ, celá D35 v Pardubickém kraji by měla být dokončena v roce 2028.