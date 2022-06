Třemošnice chystá změnu územního plánu, aby průmyslová zóna dál nerostla

Firma Kovolis Hedvikov zaměstnává kolem 900 lidí. Novou halu pro tlakové lití a obrábění firma připravuje přibližně od roku 2015. Pokud by se firmě podařilo nový provoz spustit, postupně se může dostat až na kapacitu 10 tisíc tun ročně. Podle podniku to má být moderní provoz s prvky průmyslu 4.0, to znamená s robotickými pracovišti.