Ústí nad Orlicí připravuje naučnou stezku po stopách sudetské hranice

„Trasu by bylo možné využívat také pro školská městská i mimoměstská zařízení k výuce. V neposlední řadě by mohla být cílem návštěvníků klubu vojenské historie či zastávkou spojenou s návštěvou Králické pevnostní oblasti v našem okrese,“ uvedli autoři stezky v návrhu.

Na okruhu, který navrhuje osm zastávek, by měly být naučné tabule, odpočívky, případně hraniční patníky, závory, varovné cedule nebo strážnice. Začátek stezky by měl být na hlavním nádraží, konec například u pavilonu ve svahu nad městem.

První cedule by měla připomenout základní informace o tom, kdy Němci zabrali Sudety. Druhý informační panel by se zaměřil na situaci na železnici po Mnichovské dohodě, v místě by například mohla být pozorovatelna. Na třetí tabuli si turisté přečtou, za jakých podmínek se mohli pěší a motoristé dostat přes hranice do Sudet a zpátky.

Čtvrté zastavení by popisovalo činnost pohraniční stráže. Na páté zastávce by mohlo být téma náboženské víry v protektorátu, případně informace o židovské komunitě. Šestá tabule by mohla poukázat na kulturní a společenský život. Sedmé místo by popsalo život v odtržené městské části Hylváty. Poslední cedule by se zaměřila na pohraniční opevnění v okrese.