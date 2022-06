V Moravské Třebové otevřeli novou budovu nemocnice následné péče

Potřebné pozemky na louce po bývalém dětském pavilonu darovalo kraji město. Po přestěhování do nových prostor čeká na pacienty i zdravotnický personál výrazná změna. „Když jsem nastupoval do pozice ředitele nemocnice v Moravské Třebové, tak by mne ani ve snu nenapadlo, že budu s kolegy stát v nádherném moderním prostředí, které je opravdu vzorem pro další nemocnice následné péče, a to nejen v našem kraji. Osobně, ale i za své kolegy děkuji Pardubickému kraji za odvahu pustit se do takto velké stavby, která skokově vylepší prostředí pro poskytování zdravotnické péče v širším okolí Moravskotřebovska,“ uvedl ředitel nemocnice Pavel Havíř.