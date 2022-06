V Pardubickém kraji se v některých oblastech zvýšila cena vodného a stočného. Kromě vodáren v Chrudimi ke zdražení od 1. června přistoupila také firma VHOS Moravská Třebová, kterou stejně jako Vodárenskou společnost Chrudim ovládá společnost Energie AG Bohemia. Vodárny patřící městům a obcím zatím o brzkém zvýšení cen většinou neuvažují.

„V každé lokalitě, která pod nás spadá, je to jiné. Celkově ale nikde zvýšení cen pro běžnou domácnost nepřesáhne deset procent,“ řekla generální ředitelka společnosti VHOS Jana Drábková. Jako důvod zdražení uvedla růst cen elektřiny. „Zvýšení cen pohonných hmot a materiálu jsme nechali na sobě. Museli jsme ale upravit ceny co nejdříve, jinak by to domácnosti příští rok zatížilo katastrofickou sumou, což jsme nechtěli dopustit,“ dodala Drábková.

V Chrudimi pro odběratele, kteří mají nejběžnější typ vodoměru do 2,5 metru krychlového za hodinu, od června vzrostla cena vodného a stočného oproti ceníku platnému od 1. ledna téměř o deset procent na 97,02 koruny za krychlový metr. Pevná část plateb se nemění, u vodného činí 805,20 koruny, u stočného 844,80 koruny ročně.

O zdražení zatím neuvažují Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto. „Táhneme to ze zisku, protože obyvatelé a průmysl jsou už tak dost zatížení,“ řekl ředitel František Zima. Měnit ceny se zatím nebudou ani v Ústí nad Orlicí. Tamní městská společnost Tepvos ale provádí odečty vodoměrů, pokud by spotřeba vody výrazně poklesla, o zdražení by uvažovala. „Uvidíme, máme nějaké představy, pokud to bude nezbytně nutné, pak se do zvýšení cen pustíme, ale neradi,“ uvedl ředitel divize Vodohospodářské služby Michal Kaválek.