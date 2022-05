V Pardubickém kraji stoupá množství kyberkriminality až o čtvrtinu ročně

Podle policistů se potvrzuje obecný trend, že se trestná činnost přesouvá do kyberprostoru. „Peníze se snažíme blokovat, důležitá je rychlost. Když poškození přijdou hned ten den, je šance, že se jim peníze vrátí. Když přijdou za dva tři týdny, jsou peníze vyprané nebo skončí v zemi, kam my už nedosáhneme,“ uvedl pardubický kriminalista Martin Drdla, který se kyberkriminalitě věnuje intenzivně několik let.