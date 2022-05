Podvodníci připravili klienty bank už o stovky milionů. Vrátil se zlomek

Ověření identity selhalo. Přihlaste se zde a zkuste to znovu, jinak bude účet zavřen a prostředky zmrazeny.

Na přiloženém odkazu se vám otevře stránka s políčky pro vyplnění přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. Je to však falešná stránka útočníků, která napodobuje web vaší banky. Podvodníci díky tomu sledují, jaká hesla zadáváte a okamžitě je přepisují do skutečného přihlašovacího okna internetového bankovnictví vaší banky.