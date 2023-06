Ve čtvrtek začne v Ústí nad Orlicí přehlídka filmové tvorby České vize

Malé vize jsou platformou pro podporu filmové tvorby dětí, mládeže a tvůrčích kolektivů do 19 let. Sekce promítá filmy vybírané ze čtyř nominačních přehlídek. Zkrátka vize jsou uměleckou rezidencí, ve které mohou autoři a autorky vyvíjet vlastní autorské projekty. České vize jsou sekcí prezentující tvorbu autorů od 18 let, filmy se do ní vybírají z pěti postupových přehlídek.