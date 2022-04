Armáda slaví 30 let provozování letecké záchranné služby v Líních u Plzně

Od dubna 1997 do dubna 1998 byl armádní provoz v Líních přerušen a leteckou záchranku zajišťoval soukromý provozovatel. Vojáci začali znovu létat od května 1998.

Když armádní letecká záchranka v Líních začínala, personál tvořili dva lékaři, tři zdravotní sestry, šest pilotů a čtyři palubní technici. Začínalo se létat s vrtulníky Mi-2, později se přidaly stroje Mi-17. Do roku 1997 absolvovaly 2679 primárních a 2452 sekundárních zásahů a nalétaly při nich přes 4000 letových hodin. Když se armáda v roce 1998 k provozování LZS v Líních vrátila, nasadila vrtulníky W-3A Sokol, které do konce roku 2021 absolvovaly 12 938 zásahů, přepravily 13 095 pacientů a ve vzduchu strávily při zásazích přes 10 700 hodin.

Armádní LZS v Líních zajišťuje službu pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Do nemocnic přepraví vrtulník s volacím znakem Kryštof 07 ročně stovky pacientů. Z deseti stanovišť LZS v ČR pouze to v Líních provozuje armáda. Pro pacienty létají armádní záchranáři čtyřiadvacet hodin denně, jako jediní mohou na palubě vrtulníku převážet dva pacienty najednou. I na nejzazší místa regionu dorazí vrtulník létající až dvousetkilometrovou rychlostí do 30 minut, většinu svého území pokryje rychleji.