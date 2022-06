Do zámeckého parku v Plzni - Křimicích se vrací ochotnický divadelní festival

Pandemií koronaviru je poznamenaná i premiérová inscenace Ani za milion. „Je to taková hodně vtipná konverzační komedie s krimi zápletkou a hrajeme to pouze ve dvou. Začali jsme to zkoušet s mým mužem, když byla covidová karanténa a nemohli jsme se s nikým jiným sejít,“ řekla Adámková. Na programu je také satirická komedie jejího manžela Audit ovčí stolice o politicích, kteří přijedou na venkov a snaží se tam řešit venkovské problémy po svém. Přehlídku uzavře komedie Antonína Procházky Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Večerní komedie v romantickém prostředí zámeckého parku doplní dvě odpolední představení pro děti.