Fakultní nemocnice v Plzni získá na přístroje 710 milionů z programu REACT-EU

Veškeré dodávky musí nemocnice vysoutěžit do konce roku 2023. Ze všech velkých nemocnic v ČR byla plzeňská FN velmi úspěšná. „Hlavní prioritou našeho rozvoje je právě evropský program REACT-EU. Zúčastnili jsme se všech tří výzev. První část je zaměřená na zobrazovací techniku, tedy rentgeny, a na intenzivní péči, druhá na onkologii a třetí na laboratoře,“ uvedl ředitel Václav Šimánek, který vede FN přesně osm let. FN už začala některé etapy realizovat a navíc využila možnost zařadit do výzev angiolinku za 20 milionů korun, kterou pořídila už dřív. Tu už nám proplatili a funguje, řekl.