FN Plzeň ve studii zkoumá, jak může v rehabilitaci pomoci virtuální realita

„Snažíme se prostředí vyvíjet, aby tam byl neustále nový prvek, aby ta motivace byla čím dál tím větší. Na začátku můžeme být u moře, pak se pohybujeme v horách, v lese, postupem vývoje rehabilitace se mění i různé typy cvičení. Dnes už máme balík více než 30 různých aplikací. Snažíme se přizpůsobit možnostem pacienta a zároveň neustále měnit obsah, aby nebyl stejný stále dokola,“ řekl Konstantin Novikov, jednatel plzeňské společnosti VR medical, která programy pro rehabilitaci vyvíjí. Ve virtuálním prostředí pacienti začínají s jednoduššími cviky. S postupem rehabilitace se zvyšuje zátěž a výkon a pacienti se dostávají do složitějších cviků, ale také do nových prostředí. Na zahrádce tak například zalévají záhony, trhají ovoce do košíků, u moře chytají a třídí ryby a udělají si z nich nějaký pokrm a podobně.

Pacienti jsou podle Novikova většinou překvapeni, jak je prostředí do cvičení vtáhne. „Například jsme měli pána, který se nedokázal udržet bez opory déle než jednu minutu. Potom při cvičení stability cvičil sám déle než deset minut a ani nemohl uvěřit, že to zvládl. Museli jsme ho natáčet a ukázat mu to,“ popsal. Problém zvládnout moderní technologie a pohybovat se v prostředí, které zná z počítačových her spíš mladší generace, přitom nemají ani lidé starší 80 let, dodal Novikov.