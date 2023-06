FN Plzeň za 20 milionů korun rekonstruovala transfuzní oddělení, hledá další dárce

Kampaň má pomoci přilákat nové dárce do státních odběrových center i připomenout současným dárcům význam dárcovství. „Chceme oslovit větší část populace. Poslední dobou tady vidíme komerční centra, která odebírají krev za úplatu a bohužel ty deriváty mizí mimo republiku. Obyvatelé republiky dávají krev, ale ta se vyváží do zahraniční, a to není správně,“ míní Šimánek.

Transfuzní oddělení FN Plzeň má v registru 12.200 až 12.300 pravidelných dárců, kteří darovali krev alespoň jedenkrát za poslední dva roky. Prvodárců je ročně kolem 1100, řekla Šlechtová. Uvítala by, kdyby se jich našly klidně další stovky. Třetina aktivních dárců je ve věku do 35 let, třetina nad 50 let. Krev lze darovat do 65 let, řada starších lidí ale musí kvůli zdravotnímu stavu dárcovství ukončit.