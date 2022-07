Kardiologickým stacionářem FN Plzeň prošlo 10 tisíc lidi ohrožených infarktem

V případě, že se neobjeví komplikace, mohou pacienti stacionáře opustit nemocnici do domácího ošetřování ještě v den zákroku. O stacionáři, kde se katetrizace dělají, se píše i v amerických učebnicích kardiologie a podle jeho vzoru se postavily desítky podobných pracovišť v řadě zemí v Evropě i v zámoří, uvedla nemocnice na svých internetových stránkách .

Kardiologická klinika FN Plzeň je superspecializované pracoviště, kde se starají o pacienty z celého Plzeňského kraje i ze sousedních regionů. „Máme 130 zaměstnanců, to je vysoce erudovaný tým lékařů a sester, který se stará o tyto pacienty,“ řekl přednosta kliniky Richard Rokyta.

Chloubou kliniky je podle zástupce přednosty Iva Bernata právě kardiologický stacionář, kde se ročně provádějí stovky srdečních katetrizací. Jde o vyšetření a léčbu věnčitých tepen. Při intervenční léčbě ischemické choroby srdeční zde kardiologové zavádějí do věnčitých tepen výztužku, takzvaný stent, který rozšíří zúžené místo. Přes 15 let dělají tento zákrok neinvazivně přístupem z levého zápěstí. Před třemi lety ho jako první v Česku provedli i ze hřbetu levé ruky. „Je to proto, že pacienti jsou z 90 procent praváci a v rámci minimálně invazivní zátěže pacienta provádíme výkony jak akutní, tak plánované tímto přístupem,“ řekl Bernat.