Na plzeňské louce se koncem srpna předvede 1300 středověkých šermířů a 65 koní

„V současné době máme registrováno 1280 šermířů plus 65 koní. Účast je mezinárodní. Máme tam Poláky, Rakušany, Slováky, Bulhary, Ukrajince, Němce a Francouze. Registrovat se mohou ještě do příští středy,“ uvedl Štrunc. Podle něj festival nabídne ukázky bojů, útoků proti pěchotě, jezdeckého umění. V sobotu je na programu denní a noční bitva o Akkon, a to od 15:00 do 16:00 a od 21:30 do 22:30.