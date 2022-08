Plzeňský kraj zadá studii záchrany a obnovy zámku Zelená Hora na Plzeňsku

Kraj bude koordinátorem obnovy a budoucího využití památky, jejichž scénář už minulý měsíc zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (RRA). Podle informací ČTK je aktuální odhad nákladů na kompletní obnovu památky až 980 milionů Kč. Zájem zachránit ji má podle dubnového memoranda kromě kraje a obce ještě ministerstvo kultury, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), město Nepomuk, organizace Post Bellum a Matice Jana Nepomuckého. „Všichni jsme se sešli a nikdo z aktérů ke scénáři nic neměl. Takže teď to připravíme jako oficiální dokument a posune se to do rady, která k tomu přijme usnesení a musí se vyčlenit finance,“ řekl Picka.

Na studii oprav, využití i možnosti získání dotací dá peníze kraj. „Měla by být hotová v lednu 2023,“ řekl radní. Po jejím schválení všemi aktéry by se hned začalo pracovat na projektu, který by také výrazně podpořil kraj. Podílely by se na něm zhruba ze 30 procent i město Nepomuk a obec Klášter i další signatáři memoranda, kteří připraví hlavně návrhy expozic.