Na území města Plzně může být podle vyhlášky pouze 50 heren, tedy polovina

Podle náměstka primátora Davida Šloufa (ODS) má město příjmy z hazardu kolem 160 milionů korun ročně a stoupají. „K 30. květnu jsme měli naplněno 130 milionů korun a naprostá většina je z on-line prostředí. Zvyky hráčů se mění a dnes jim stačí internet a kreditní karta. Sedí doma a hrají a sází, takže do heren se chodí čím dál méně. Je to samozřejmě dané i zpřísněním zákona, kdy herna nemůže být v hospodě, musí mít minimálně 15 automatů a složit vysokou kauci,“ řekl. To odrazuje provozovatele a lidé se drží doma, což je podle Šloufa daleko horší, protože z domova člověk prohraje daleko víc peněz, než když musí házet desetikoruny do automatu. V on-line hrách, k nimž je snadný přístup, se dá utratit za jeden den i statisíce korun, což je obrovské nebezpečí, které ohrožuje rodiny hráčů.