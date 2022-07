Největší města v Plzeňském kraji nechtějí prodávat své byty, cítí vyšší zájem

Plzeň, která má 2655 městských bytů, chce do čtyř až šesti let postavit 400 nájemních bytů až za jednu miliardu korun. „Od roku 2014 město dělá změny v bytové politice s cílem zlepšit využitelnost městských bytů a postupně navýšit jejich počet,“ řekl náměstek primátora David Šlouf (ODS). V roce 2015 měla kvůli špatnému stavu 311 dlouhodobě volných bytů, které postupně opravila. Od roku 2016 do konce letošního roku město vybuduje 305 nových bytů, a to novou výstavbou a rekonstrukcí, řekl Šlouf. Nejvíce bytů vzniká revitalizací lokality Zátiší, kde bude v září dokončeno 102 bytů. Loni jich tam přibylo 77. Po 16 letech tak vzniká v Plzni nové menší sídliště za 420 milionů Kč.