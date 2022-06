Obce u Plzně, kde by mohla vzniknout továrna VW na baterie, se projektu obávají

Pozitivum projektu zatím vidí v tom, že by se plánovaná průmyslová zóna mohla zmenšit na projekt „baterkárny“, jak ho nazývají místní. „Znamenalo by to eliminaci budoucí větší hrozby, protože dnes sahá až 120 metrů od domů ve Vodním Újezdě,“ řekl. Pokud by se projekt omezil na plochu uvnitř letiště a vyřešilo by se, kde bude plánovaných až 4000 zaměstnanců bydlet, kam budou chodit děti do školy a že tam nebudou zahraniční pracovníci, tak by to bylo podle Sobotky „teoreticky dobré“. „Ale není to žádný projekt, po němž toužíme. Za nás by bylo nejlepší, kdybychom to zalesnili a nebylo tam nic. Pro nás je to ohrožení,“ uvedl.