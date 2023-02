Plzeň ztrojnásobila náborový příspěvek pro nové strážníky na 100 000 korun

Naléhavě schází 40 strážníků, ale město by zvládlo jich přijmout i 100, řekl ČTK radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer (Pro Plzeň). Strážníků je teď v Plzni téměř 230. Příspěvek bude rozdělený do dvou let.

„Dostali jsme do rozpočtu městské policie přidané peníze na následující čtyři roky, každý rok je to asi 2,5 milionu na nábory nových strážníků, protože náborový příspěvek se zvyšuje všude,“ uvedl Winkelhöfer. Pražská městská policie na webu uvádí, že náborový příspěvek činí 300 000 korun.

Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO), který má v gesci ekonomiku města, by díky vyššímu náborovému bonusu měli nový velitel a radní pro bezpečnost dokázat personální situaci stabilizovat. Je to priorita, uvedl. Posledního slibu se účastnilo jen šest nových policistů. „V ulicích je opravdu potřebujeme. Lidé mi píší i říkají, že teď městské policisty víc vidí a díky kombinaci se speciálním týmem dvou aut po čtyřech policistech z kraje, kteří dokážou okamžitě zasahovat, se už bezpečnost ve městě zlepšuje,“ řekl Zarzycký.

Zastupitelstvo města schválilo minulý týden do funkce nového velitele Městské policie Plzeň devětapadesátiletého Petra Nováčka, jehož prioritou je také aktivní nábor a výrazné navýšení stavů. „Stane se velitelem první den následujícího měsíce poté, co složí státnické zkoušky (na ministerstvu vnitra), takže předpokládám, že to bude od 1. dubna,“ dodal Winkelhöfer. Nováček, který do loňska sloužil 38 let u Policie ČR, chce kromě personální stabilizace posílit spolupráci se státními policisty i záchranným systémem a zvyšovat profesionalitu a vzdělávání strážníků.