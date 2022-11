Plzeňské biskupství koupilo novostavbu domu se stovkou nájemních bytů

Dům ve Studentské ulici je druhou novostavbou, kterou biskupství v Plzni realizovalo na volné ploše. Loni otevřelo dům s 30 byty pro nájemní bydlení seniorů v okrajové části Nová Hospoda. V případě potřeby či zájmu si tam mohou nájemníci za poplatek objednat u charity pomoc s chodem domácnosti a další služby. „Ostatní naše byty jsou spíše v rekonstruovaných domech nebo jsou to novostavby v prolukách. Pro plzeňskou diecézi je to jeden z hlavních zdrojů, jak do budoucna získávat peníze na činnost, která nám je vlastní, to znamená pastorační a charitativní,“ řekl biskup.