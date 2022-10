Plzeňský kraj opět podpoří školní obědy pro děti ze sociálně slabších rodin

Letos, zejména vinou inflace a zdražování, eviduje výrazně vyšší poptávku rodin ve vážné hmotné nouzi. Za šest let se počet škol zapojených do programu Obědy do škol zvýšil šestinásobně, počet dětí stoupl devětkrát. Dotace zaplatí obědy dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravování přímo ve školních jídelnách, řekl dnes ČTK po schválení radou radní Vladimír Kroc (ANO).