ŘSD ve Spáleném Poříčí opravilo most na hlavním tahu, pomůže to i při záplavách

Stavba pomohla nejen řidičům a pěším, ale odstraní také problémy při záplavách. Od loňského 19. dubna se jezdilo po provizorním mostě. „Provoz je v místě prací i nadále veden kyvadlově a řízen semafory. Řidiči už ale mohou po přejetí nového mostu odbočovat do Republikánské ulice. Z ní na most je nadále nutné respektovat zákaz vjezdu a použít objízdnou trasu,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Po dobu stavby byl provoz veden kyvadlově po mostním provizoriu, které stavbaři příští týden demontují a práce se přesunou do okolí mostu.

Stavba se připravovala asi 12 let. „Také z důvodů, že současný most měl malou průchodnost pro povodňovou vodu. Navíc tam většinou stála auta, protože tam byla přednost z jedné strany,“ uvedl místostarosta města Pavel Čížek (STAN). Velmi těžce tam projížděly kamiony, protože most byl úzký a do zatáčky. Od 70. let tudy chodili pěší po provizorní lávce. Na novém mostě vznikly chodníky a dva jízdní pruhy. „A hlavně tam není prostřední nosník, takže pod ním lépe projde velká voda. Při velkých povodních v roce 2002 se poškodil most a břehu, protože Bradava má rozsáhlé povodí, asi 100 kilometrů čtverečních z velké části Brd, a je docela nebezpečná, když přijde přívalový déšť,“ řekl. V roce 2002 byla ve Spáleném Poříčí zatopena řada domů, evakuovali se lidé a u mostu se utrhl břeh. Nový most tak učiní průtok vody bezpečnějším.