Slavnosti svobody v Plzni od 5. do 8. května omezí dopravu v centru města

„Bude omezená vždy na několik hodin, zejména v prostoru kolem náměstí a na nejfrekventovanější Klatovské třídě. Město žádá návštěvníky, aby po celé čtyři dny nejezdili do širšího centra automobily a využívali co nejvíce MHD,“ řekla vedoucí prezentace a marketingu Jana Komišová.

Další významná omezení souvisí s největším vzpomínkovým aktem u pomníku Díky, Ameriko!", který se bude konat v pátek 6. května od 16:00 na křižovatce U Práce. „Od 15:00 do 19:00 nepojede městská hromadná doprava po Americké třídě v úseku Klatovská až Jungmannova a budeme muset také uzavřít od 14:00 pravý jízdní pruh pro automobily na Klatovské třídě ve směru do centra. Budeme se snažit, aby co nejdříve zase doprava začala jezdit, ale bude to nejdříve až tak v 19:00,“ uvedla Komišová.

Na náměstí nebude možné parkovat podél západní, východní dlouhé komunikace a na jižní straně, kde bude zákaz platit až od pátečních 12:00. Úplně budou uzavřeny vjezdy 6. května od 18:00 do 23:00, 7. května od 12:00 do 23:00 a 8. května kvůli konvoji od 09:00 do 20:00. Dřevěná ulice se od 6. do 8. května pro auta úplně uzavře. Zákaz parkování bude také v lokalitě před kulturním domem Peklo od 5. do 8. května (do 24:00).