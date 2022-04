Nová mobilní aplikace Bezpečná Plzeň varuje lidi před krizovými událostmi

Aplikace vznikla jako součást projektu Výzvy, kterým město dává příležitost studentům s podnikatelskými ambicemi dostat první zakázku a cenou referenci. Vývoj obstarali dva vysokoškoláci, Ondřej Bohatý a Daniel Zábojník. „Jejich přístupem jsme byli nadšeni, zvládli aplikaci naprogramovat a zabezpečit tak, že mohla být nasazena na městské servery, s čímž mají problémy i leckteré IT firmy. Jsme moc rádi, že jsme jejich služeb využili, my jsme dokázali vyřešit problém, přičemž oba zmínění studenti dostali šanci pracovat na projektu z praxe, ke kterému by se jinak jen těžko dostali,“ doplnil ředitel SIT Luděk Šantora. Oba mladí vývojáři dostali od města kromě finanční odměny za odvedenou práci také doporučení.