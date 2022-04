Sokolnické ukázky v plzeňské zoo představují vzácného dravce čimanga

I když Brož má k sovám a dravcům blízký vztah, připouští, že moc chytrosti nepobrali a rčení „moudrá sova“ není vůbec výstižné. „Sovy nejsou úplně nejchytřejší a než sova něco pochopí, většinou to dlouho trvá. Vycvičit jednoho výra mi trvá déle než vycvičit deset kání Harrisových,“ řekl sokolník. Výjimkou mezi dravci je ale vzácný čimango. „Podobá se spíš naší káni, ale chová se trochu jako slepice. Chodí po zemi, nechce moc létat, ale je to velmi chytré zvíře a neustále vymýšlí, jak si představení co nejvíc zkrátit a co nejrychleji se dostat k odměně. Dá se přirovnat až k některým chytřejším papouškům. Samozřejmě se nenaučí mluvit, ale leckdy vymýšlí takové lsti, že mě předčí a občas mě i okrade o maso,“ řekl Brož.