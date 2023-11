Tylovo divadlo uvede jeden z nejslavnějších muzikálů Jesus Christ Superstar

„Náš Ježíš se odehrává ve zničeném ušmudlaném prostředí, ne v dlouhých bílých řízách, ale tak, jak ho před 50 lety mladí autoři psali, v jaké rozkolísané době. A podobně je rozkolísaná doba současná. Zase se trefujeme do doby, která se málem blíží naší představě úpadku civilizace, kdy bude potřeba zase nějakého vizionáře, chytrého člověka, který přijde s myšlenkou, že když máte srdce, máte ho používat. Takového mesiáše my vyvoláváme,“ řekl Olšovský. Prostějovský připomněl, že Weber a Rice napsali muzikál v podobě rockové opery, když jim bylo jen 20 a 24 let, přesto je dílo nadčasové, aktuální a získává si další a další generace.

„Chtěl jsem udělat něco čerstvého, vytvořit televizní dojem, nadchnout i nové diváky, kteří dosud do divadla nechodí. Je tam tolik nového, nové technologie umožní změny scény, chytré svícení, které oddělí jednotlivá prostředí, je tam televizní stěna. A to vše v průmyslovém postapokalyptickém konceptu. Myslím, že jako tým jsme vytvořili kouzlo,“ řekl autor scény Dave Benson.

Titulní roli Ježíše ztvární členové muzikálového souboru Pavel Klimenda nebo Pavel Režný. „Ježíš je pro mě srdcovka, splnění celoživotního muzikálového snu. Přes 14 let toužím zahrát si tu roli a kdykoliv zazní předehra, mám problém se nerozbrečet,“ řekl Režný. „Ten muzikál má spoustu úrovní postavy. Bylo pro mě hrozně těžké najít si na jevišti vnitřní klid, ale je to nádherný pocit se uvolnit a jen být, nasávat. Moc bych si přál, aby se to diváků dotklo, aby o tom přemýšleli, aby se mohli poznat. Pořád je to aktuální, pořád hledáme nějakého mesiáše, který nás spasí,“ doplnil Klimenda.