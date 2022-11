V Losiné za Plzní otevřou novou křižovatku. Doprava do Písku se zrychlí

Řidiči jedoucí z Plzně přes Nepomuk a Písek do Českých Budějovic už nebudou muset čekat až desítky minut na semaforech, které zajišťují kyvadlový provoz. ČTK to řekl mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Stavba začala v loni v prvním pololetí.

Nový kruhový objezd o poloměru 29 metrů za více než 35 milionů korun s DPH předají stavbaři příští týden v pátek do předčasného užívání. Ještě předtím se uskuteční poslední kontroly a prohlídky, které by termín měly potvrdit, uvedl Koloušek. Z objezdu budou moci odbočovat obyvatelé Losiné a také těžké nákladní vozy a technika do areálu místní firmy APB - Plzeň a.s.