V plzeňské zoo se narodila čtyřčata lvů berberských, lidé je uvidí až za čas

„Návštěvníci je zatím neuvidí, prohlédnout si je budou moci poté, co zahrada otevře modernizovaný lví výběh. Stavební práce už spějí do finále, na řadě budou dekorace, výsadba a výsevy rostlin, doplnění o naučný a informační systém a navykání lvů na nové prostředí. Poté bude výběh uveden do provozu, což by mělo být zřejmě na přelomu června a července,“ řekl mluvčí zoo Martin Vobruba.