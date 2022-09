V Plzni - Bolevci se otevřela první pumptracková dráha ve městě

O výstavbě pumptrackové dráhy v Bolevci se začalo hovořit v roce 2019. S nápadem tehdy přišli dva sportovně založení zastupitelé obvodu. „Následně jsme se jeli podívat na asfaltový pumptrack do Břas, který se nám moc líbil. Návrh poté schválilo zastupitelstvo a myšlenka začínala získávat reálnější obrysy. Uvažovali jsme o kratší dráze s gumovým povrchem, ta by ale byla příliš nákladná, nebo o hliněném povrchu, který by však byl náročný na údržbu, i proto jsme nakonec vybrali asfalt,“ řekla starostka obvodu Helena Řežábová (ODS).