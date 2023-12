V Plzni by měly do dvou let zaniknout všechny herny a kasina, teď je jich 38

„K regulaci ve městě docházelo, není to nic nového,“ řekl Vozobule. Vyjádřil ale obavy, aby nová vyhláška nevyvolala soudní spory, pokud se tříletá povolení ukončí dříve. Právník města Dominik Tomášek řekl, že podobně postupovaly třeba Klatovy, Frýdek-Místek a Děčín, který dokonce žádné přechodné období nestanovil a před Nejvyšším správní soudem to minulý měsíc ustál s tím, že to neodporuje českému ani evropskému právu. Možnost zrušit povolení před ukončením jeho platnosti potvrdil už před lety judikát Ústavního soudu a počítá s ním i zákon o hazardních hrách.

Město očekává, že na odvodech z hazardu letos získá přes 410 milionů Kč. V příštích letech bude ale suma kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku výrazně nižší. Pokles je dán převodem inkasa z online her výhradně ve prospěch státu a zároveň snížením procentuálního podílu z 65 na 45 procent u technických her, zejména automatů. Trend navíc směřuje ke stále vyššímu podílu využívání online her, proto bude příjem z hazardu zřejmě dál klesat. „Drtivé dopady do rozpočtu to mít nebude. Příští rok to bude 200 milionů, poté 130, 70 a 50 milionů korun. A 50 milionů není nic, co by nás mělo motivovat k tomu, abychom na území města nadále tolerovali hazard, herny a kasina a veškeré neblahé dopady jejich fungování. Všichni to v následujících letech poznáme,“ dodal Zarzycký.