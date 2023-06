V Plzni začne v září oprava tramvajové trati na Koterovské ulici za 230 milionů korun

„Po loňské první etapě opravy v úseku od konečné Světovar k okružní křižovatce u obchodního centra Dvořák to bude další část kolem bazénu až ke křižovatce U Duhy se Sladkovského ulicí. Oprava této etapy vyjde zhruba na 230 milionů korun,“ řekl ČTK náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar (STAN). Hotovo bude v listopadu 2024. Trať včetně sítí opraví firma Colas CZ, stejně jako etapu první.

Město musí podle Tolara investovat do všech čtyř tramvajových tratí. „V minulých letech i teď byla velmi štědrá ruka na nákupy vozidel, ale tratě se tolik neřešily. Na každé lince nás čekají investice v řádech stamilionů korun, pokud chceme, aby tramvaje v Plzni dál jezdily,“ uvedl. Podle koordinátora staveb ve městě Václava Lacyka se kompletní rekonstrukce tramvajových tratí, tedy svršku i spodní stavby, provádějí podle stavu zhruba po 20 letech. Trať v Koterovské ulici je z roku 1962. Poslední větší opravou prošla v roce 1997, kdy asfaltový povrch nahradily panely.

Letos budou práce přes okružní křižovatku pokračovat do konce listopadu a pak od února do listopadu 2024. „Jsme zvědaví, jestli to za těch 10 měsíců stihnou,“ uvedl Lacyk. Podle něj je problém s velkým počtem inženýrských sítí, které se rekonstruují současně.