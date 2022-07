Zájem ukrajinských uprchlíků o plzeňské školy a školky je menší, než se čekalo

Plzeň nemusí připravenou kapacitu ve školách zvyšovat, naopak k dispozici zůstávají ještě volná místa. Do plzeňských školek by mělo v září nastoupit 217 tříletých a starších dětí, do základních škol 747 dětí ukrajinských uprchlíků. Ve většině případů se pro ně podařilo najít místo ve škole nedaleko jejich bydliště.