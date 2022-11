Adventní atmosféru v Kladně doplní vláček projíždějící centrem města

Vláček bude jezdit celý prosinec v případě příznivého počasí. Dopoledne bude vozit děti ze škol a školek zdarma, od 16:00 do 20:00 veřejnost za 20 korun, děti do pěti let budou jezdit zdarma. Jízdenku bude možné zakoupit v půjčovně bruslí. Kluziště bude dopoledne zdarma k dispozici kladenským školám a odpoledne veřejnosti.