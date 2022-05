Aerolinky SunExpress spustily přímé lety z Prahy do Antalye

Do Antalye létají také české aerolinky Smartwings. Turecké nízkonákladové aerolinky SunExpress budou na trasu nasazovat letoun Boeing 737 s kapacitou pro 189 cestujících. V hlavní sezoně jsou lety z Prahy do Antalye naplánovány vždy v úterý, pátek a neděli.

„Těší nás, že také společnost SunExpress rozšíří nabídku spojení do velmi oblíbené Antalye. Očekáváme, že v případě této destinace v letošním roce odbavíme počty cestujících, které se výrazně přiblíží roku 2019,“ řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip. Letiště tehdy na linkách do tohoto turistického letoviska odbavilo kolem 300 000 cestujících.

Z Prahy by mělo během letní sezony létat do Turecka devět linek. Vedle Antalye půjde ještě o Bodrum, Dalaman, Istanbul a Izmir.

Letiště Václava Havla Praha v prvním čtvrtletí odbavilo kolem 1,4 milionu cestujících. Je to zhruba 40 procent provozu z předkrizového období, zároveň je to však výrazně více než loni. Letiště tak nyní i přes zastavení letů na Ukrajinu a do Ruska odhaduje, že za celý rok by mělo odbavit až 9,6 milionu pasažérů. Během letní sezony nabídne letiště přímé lety do 148 destinací.