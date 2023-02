Bývalý golfový areál v Praze-Klánovicích se bude dražit za 46,4 milionu korun

O budovu s pozemky má podle Chabra dlouhodobě zájem Praha, ale nikdy se nepodařilo dohodnout s majiteli na ceně. Různí majitelé chtěli podle radního v minulosti objekt rekolaudovat na hotel či restauraci, což se jim však nepodařilo, jelikož to nepovoluje územní plán. „Pokud by hlavní město objekt získalo, budeme i ve spolupráci s městskou částí Praha-Klánovice hledat co nejlepší využití. Nabízí se propojení s organizacemi hlavního města, jako je například Dům dětí a mládeže,“ řekl radní ČTK.