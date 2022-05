Ceny Wernera von Siemense dnes dostalo 21 vědců, studentů i učitelů

Cenu za nejlepší dizertaci dostal Petr Hauschwitz z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. „Dizertace se zabývala dvěma hlavními úkoly. Prvním byly výroba a návrh speciálních mikronanostruktur s pomocí laseru, které umožňují měnit povrchové vlastnosti běžných materiálů. V mé práci to byly především superhydrofobní povrchy, které mají využití třeba jako samočistící, nereznoucí, nemrznoucí povrchy,“ řekl. Vědec, který pracuje v centru HiLASE v Dolních Břežanech, zkoumal i možnosti efektivní výroby povrchů.

Ceny za vynikající kvalitu ženské vědecké práce má Hana Macíčková Cahová z ÚOCHB. S kolegy objevila funkci molekul na koncích ribonukleové kyseliny (RNA). „My jsme byli první, kteří zjistili, že jsou součástí RNA a v té hrají nějakou roli ve zvládání stresu. Pravděpodobně tu RNA nějak chrání,“ řekla ČTK biochemička. „Zatím jsme to popsali v bakteriích, ale už víme, že jsou v dalších buňkách, včetně lidských buněk. Proto myslíme, že to bude mít velký potenciál do budoucna. Při pochopení zvládání stresu, vzniku některých onemocnění,“ dodala.