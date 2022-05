Cyklisté v Praze se letos dočkají podjezdu Mánesova mostu a úprav stezky A2

„Podle dat ze cyklosčítačů mezi roky 2019 a 2020 narostl počet průjezdů v Praze téměř na dvojnásobek. Děláme vše pro to, abychom tento nárůst udrželi a rozvíjeli. Z hlediska udržitelné mobility i z hlediska zdraví občanů je to přínos pro všechny. Každý cyklista znamená méně nacpané vozy MHD a méně přecpané ulice auty a zároveň méně emisí a hluku,“ řekl Scheinherr, náměstek pro oblast dopravy.

Zatímco v roce 2019 napočítali cyklosčítače ve městě asi 3,23 milionu průjezdů, o rok později to bylo asi 5,9 milionu průjezdů, podobně jako v roce 2021. Vyplývá to z dat na webu golemio . Podle zástupců magistrátu jede na kole aspoň jednou za měsíc 456 000 Pražanů.

Letos je podle pražského cyklokoordinátora a předsedy komise pro cyklodopravu Radka Čermáka připraveno k realizaci doposud nejvíce projektů. Do konce roku by měl být hotový podjezd Mánesova mostu na stezce A1, který bude obcházet křižovatku na Klárově. Podjezd propojí mezi prvním a druhým pilířem mostu Kosárkovo nábřeží a ulici U Lužického semináře.

Z rozpočtu Prahy je letos na investice do cyklistické infrastruktury vyčleněno 245 milionů. Z toho 127 milionů je určeno pro TSK, zbytek získají na dotacích městské části, které připravují investice do cyklostezek. Obnos peněz určený na projekty radnic by se podle náměstka mohl letos ještě navýšit. Loni TSK získala na investice do cyklostezek 122 milionů a městské části 79 milionů Kč. Od roku 2019 Praha do cyklistické infrastruktury prostřednictvím TSK a radnic městských částic investovala asi jednu miliardu. Do částky podle Scheinherra nejsou započítané výdaje za výstavbu lávek a mostů v metropoli.