Dělníci při stavbě Průmyslového paláce dokončují vrty pro tepelná čerpadla

Díky technologii by se mělo uspořit až 75 procent energie oproti předchozímu stavu před rekonstrukcí paláce. Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce začala v únoru a hotova by měla být v roce 2025. Náklady na ni činí 2,64 miliardy korun. „Právě dokončované vrty pro tepelná čerpadla pod levým křídlem mají průměrnou hloubku asi 140 metrů,“ uvedl náměstek primátora Prahy Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Z celkového počtu 70 vrtů již dělníci vyhloubili 50 z nich. Práci vykonává ponorné pneumatické kladivo, které se zavrtává do země. Hned po dovrtání se každý vrt osazuje injektážním a teplonosným potrubím a zalije termosměsí. Ta bude zajišťovat přenos tepla z podloží do potrubí. Vrty jsou spojené po deseti se sběrnou jímkou, ze které vede potrubí do strojovny.